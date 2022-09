Els ciutadans ucraïnesos que col·laborin activament en l'organització i realització dels referèndums d'annexió a Rússia que se celebren a Donetsk, Lugansk, Kherson i Zaporíjia seran jutjats per traïció. Això és el que ha assegurat aquest dimarts Mykhailo Podolyak, assessor del president ucraïnès, Volodímir Zelenski, en declaracions recollides pel diari suís 'Blick'. Segons Podolyak, hi ha "centenars de col·laboradors" que, en ser jutjats per traïció, podrien ser condemnats a un mínim de cinc anys de presó. Els territoris ocupats d'Ucraïna viuen aquest dimarts l'última jornada de votacions.

Els serveis d'intel·ligència del Regne Unit veuen "una possibilitat realista" que el president rus, Vladímir Putin, anunciï l'annexió formal dels territoris ocupats d'Ucraïna aquest divendres, quan té previst dirigir-se a ambdues cambres del parlament.