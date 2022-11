Ivan Fédorov. L’alcalde de Melitópol. Una ciutat de 150.000 habitants ocupada per les tropes russes des dels inicis de la guerra, s’ha convertit en un dels símbols de la resistència ucraïnesa. Va ser intercanviat a mitjan març, i ara explica a Regió7 com es comporten les forces ocupants

Expliqui’ns la seva experiència en mans dels russos.

El 24 de febrer, quan els russos es van posicionar a prop de Melitópol, vam decidir, juntament amb el nostre equip, quedar-nos perquè hi havia més de 150.000 persones a la ciutat. Com un equip, havíem d’estar junts, per donar suport i assistència. Al cap de dues setmanes, els russos van venir al nostre centre humanitari: a mi em van segrestar i em van portar a la presó. Van ser els sis dies més durs de la meva vida. No sabia què succeiria l’endemà o què és el que podia fer per tornar a casa. Tampoc sabia què li havia passat al meu equip o on eren els meus pares. Els russos van emprar amb mi tortures psíquiques. M’obligaven a tenir llargues converses; al meu voltant hi havia entre cinc i 10 soldats, amb armes i fusells automàtics. En altres estades de la presó torturaven altres presoners i sentia els seus crits. Pensava que en qualsevol moment vindrien a la meva habitació i em farien el mateix a mi.

El van colpejar?

Vaig estar un dia sencer amb les mans emmanillades. Havia de menjar, dormir i caminar per l’habitació d’aquesta manera. No em van colpejar, però psicològicament va ser molt dur.

Què volien de vostè?

Bàsicament, que anés a la plaça central i digués als ciutadans que tot estava bé, que l’ocupació russa era una cosa bona, que els demanés que visquéssim amb Rússia en pau i harmonia. M’ho van repetir infinitat de vegades; sempre vaig respondre que era impossible, que no volíem viure amb els ocupants. Que el nostre equip municipal només tornaria al seu lloc de treball si la bandera ucraïnesa onejava de nou a la plaça central de Melitópol.

Com era el dia a dia a Melitópol? Els ciutadans van intentar resistir?

Al febrer o març, ningú esperava aquesta resistència. Milers dels nostres ciutadans acudien a la plaça central a protestar. Van demostrar que estaven a favor d’Ucraïna. Quan els russos van començar a segrestar els nostres ciutadans i a enviar-los a la presó ja no podien manifestar-se, i van començar una altra classe de resistència, no una resistència visible, sinó partisana. Fa poc, després de nou mesos d’ocupació, un grup de joves de Melitópol va derrocar la bandera russa de l’edifici central administratiu.

Quina és la situació en l’actualitat?

És una situació molt depriment. Ningú ofereix garanties de seguretat. Ningú pot dir què és el que passarà en el futur immediat, en dos dies, cinc o una setmana. Més de la meitat dels habitants han fugit, i gent d’altres llocs, del Donbass, de Kherson o de Rússia, venen i ocupen els pisos dels que se’n van. Hi ha molts problemes amb les medicines i els aliments; són molt cars, costen cinc o sis vegades més que en altres ciutats d’Ucraïna. Més del 80% de la gent no té feina. El Govern (ucraïnès) paga les pensions i els salaris dels professors que no van voler col·laborar amb els ocupants, però no és suficient. No hi ha cap possibilitat de tenir una vida normal.

Quanta gent ha desaparegut a Melitópol? Té xifres?

En els últims nou mesos, més de 700 ciutadans han estat segrestats. Alguns van ser a la presó tres dies, altres set mesos. Ara mateix, més de 100 persones estan en mans dels russos.

On els porten?

Alguns a la Federació Russa, concretament a la presó de Lefórtovo a Moscou. Uns altres, a la península ocupada de Crimea, i altres estan en edificis en mans dels serveis especials russos.

Quines unitats militars estan ocupant Melitópol?

Hi ha diferents unitats. Hi ha soldats russos, txetxens, del Daguestan, de les dues repúbliques populars de Rússia, de Donetsk i Lugansk, serveis especials com l’FSB. El més important és que no cooperen entre ells, sinó que competeixen. Per què? Alguns serveis especials pensen que la guerra és un error; uns altres, en canvi, no.

Existeixen algunes unitats que es comportin bé?

Cap d’ells és bo amb nosaltres. Però sí que veiem que ningú pot cooperar amb els txetxens ni controlar-los. Fa tres dies, per exemple, un txetxè va disparar en un hospital per a civils i una persona va ser ferida.

Vostè és alcalde d’una ciutat on el rus és la llengua habitual. Els habitants de Melitópol, com se senten davant uns soldats que parlen la seva mateixa llengua?

En molts països d’Europa, els ciutadans parlen en idiomes diferents. A Suïssa, per exemple, hi ha quatre idiomes oficials. A Ucraïna, tots ens entenem. Jo m’entenc molt bé amb els ciutadans de Lviv o dels Carpats. Sí, a Melitópol, a l’est, molts ucraïnesos parlen en rus. I no és un problema. Els russos intenten jugar amb la idea que tenim un problema d’idioma. Però no n’hi ha.