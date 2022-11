El G20 ha aconseguit tancar una declaració de consens que apunta que "la majoria dels membres" condemnen "fermament" la guerra d'Ucraïna. El text pactat a la cimera que s'ha celebrat a Bali (Indonèsia) admet que hi ha altres membres del G20 que tenen "punts de vista diferents" sobre la situació a Ucraïna i remarca que l'era actual "no ha de ser de guerra". La declaració també titlla "d'inadmissible" tant l'ús com l'amenaça d'armes nuclears. "És vital la resolució pacífica de conflictes i fer esforços per afrontar crisis junts, juntament amb la diplomàcia i el diàleg", remarca el text segellat per les vint principals potències mundials després de dures negociacions per les reticències de Rússia.

La declaració condemna també "l'immens sofriment humà" i els problemes globals que suposa a nivell de seguretat energètica, alimentària i financera. Amb aquesta declaració conjunta, el G20 ha evitat la ruptura i que la trobada acabi sense cap text de consens. Per fer-ho, Occident ha acceptat un llenguatge menys dur sobre la guerra d'Ucraïna del que considerava adient per trobar unes paraules que poguessin ser també avalades per Rússia, que nega que l'atac a Ucraïna sigui una guerra. A banda de l'agressió russa a Ucraïna, el G20 també ha refermat el seu compromís amb l'objectiu de limitar a 1,5 graus l'augment de la temperatura global. En matèria econòmica, les principals vint potències del món han apostat per polítiques fiscals "temporals i focalitzades" i alerten sobre el deteriorament de la sostenibilitat del deute públic.