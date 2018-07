Callús inaugura la reforma del passeig d'Anselm Clavé coincidint amb la festa major

Callús va inaugurar ahir al migdia el nou passeig d'Anselm Clavé, coindicint amb la festa major del municipi. En concret, el tram que s'ha remodelat és el que va de la carretera de Cardona al carrer de la Font. Les obres han tingut un cost de 290.000 euros, els quals s'han pagat amb una subvenció de la Diputació de Barcelona de 253.000 euros i la resta, amb fons propis de l'Ajuntament.

Una seixantena de veïns van participar en l'acte, que va tenir lloc a la una del migdia i sota un sol de justícia que va apressar els parlaments dels qui presidien l'esdeveniment: l'alcalde de Callús, Joan Badia, l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, que hi era en nom de la Diputació –és diputat delegat d'Espais Naturals i Medi Ambient–, i el president del Consell Comarcal del Bages, Agustí Comas.

Badia va donar les gràcies a les empreses i personal del consistori que han dut a terme el projecte, i va instar els veïns a fer un «bon ús del passeig: també volem que ens aviseu si hi ha algú que fa malbé alguna cosa», va demanar, i va aprofitar l'ocasió per reclamar la «República catalana» a través de la figura d'Anselm Clavé, «el republicà que dona nom al passeig i que va treballar tota la vida per donar a conèixer la música, les corals i els orfeons a Catalunya».

El batlle va mostrar-se molt satisfet del resultat de les obres, malgrat que s'han acabat «més tard del compte a causa de les pluges dels darrers mesos» i que «han provocat també malestar entre alguns veïns per la falta d'informació. Els demanem disculpes i prometem que ho farem millor la propera vegada», es va disculpar.

Segons va poder saber aquest diari, l'Ajuntament ha rebut queixes per part d'alguns veïns que es van trobar tallat l'accés als seus garatges durant les obres d'asfaltatge sense previ avís, «cosa que vam solucionar en unes poques hores», va argumentar l'alcalde.

Per la seva banda, Junyent va destacar la «magnífica imatge» que ofereix ara aquest tram del passeig i va remarcar la importància «que la gent visqui bé als seus municipis». Tot seguit, veïns i representants municipals i comarcals van recórrer el passeig remodelat després que Badia, Junyent i Comas tallessin la cinta inaugural juntament amb els regidors de Callús Rosa Ginestà, Mireia Lladó, Isidro Badia i Lluís Martí.

Les obres, que es van iniciar el mes de gener passat, han permès renovar el ferm, la totalitat dels arbres i l'enllumenat.