Sant Fruitós protegirà arbres i arbredes singulars del municipi

L´Ajuntament de Sant Fruitós de Bages impulsarà la creació d´una comissió que ha de vetllar per a la propera elaboració d´un catàleg i pla especial urbanístic de protecció d´arbres i arbredes singulars del poble. La idea surt d´una moció proposada pel grup municipal d´ERC (a l´oposició), però que s´ha treballat i portat a l´aprovació del ple conjuntament amb el de Gent fent Poble (GfP), que lidera el govern. S´ha aprovat per unanimitat.

L´objectiu del projecte és establir les mesures necessàries per a l´adequada preservació, consolidació, millora i gestió de l´arbrat que es consideri que conforma el patrimoni botànic del municipi, per evitar-ne la degradació i desaparició. A banda d´elaborar-ne un catàleg, es preveu la seva incorporació al planejament urbanístic per afavorir-ne la preservació de cara a les pressions que suposa el creixement del poble i de les infraestructures que l´envolten.

Entre els punts d´interès a catalogar hi ha les alzines de les Oliveres, l´alzina del pont de Cabrianes, els Aurons Negres, els aurons negres dels Tres Salts, els pins dels Tres Salts, o el roure de la Sèquia prop de Santa Anna. L´elecció partiria d´estudis anteriorment realitzats, com la Guia d´espais d´interès natural del Bages elaborada per la Institució Catalana d´Història Natural, i la Guia d´Arbres de Sant Fruitós de Bages del professor Florenci Vallès.

S´afegeix al projecte de Viles Florides

Aquesta proposta arriba dies després que Sant Fruitós fes pública la seva adhesió dins el projecte de municipis de Viles Florides, que el distingeix com a poble que impulsa la millora i la potenciació dels espais verds urbans, la seva gestió sostenible, la conscienciació ciutadana, l´educació mediambiental, i la creació d´un entorn propici per a la recepció i estada de residents i visitants.