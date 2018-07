La Generalitat inicia els estudis per crear una línia de bus a l'eix Diagonal

La Generalitat ha començat els estudis per concretar la creació d'una nova línia de bus, que connectaria la Catalunya Central amb la costa a través de l'eix Diagonal, segons ha explicat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet. Es tracta d'un dels projectes de més envergadura inclosos en el pla de millora del transport urbà de les comarques centrals.

La futura línia està pensada per connectar les quatre capitals de comarca per on transcorre aquest eix, que és la suma de la C-37 més la C-15: Manresa, Igualada, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú. Tot i que, segons Calvet, tot just ara se n'han començat a fer els estudis per definir les característiques que haurà de tenir aquest futur servei, la idea amb què l'ha plantejat d'entrada el departament és que sigui una línia directa a través de les quatre capitals, amb un mínim de parades. De moment, però, no s'ha fixat cap calendari que determini quan es posarà en marxa aquesta nova línia.

Damià Calvet va explicar que «estem fent els estudis previs que ens permetin disposar d'aquest millor transport públic entre les quatre capitals de comarca, perquè creiem que és un potencial per explotar». «Ara bé –afegia el conseller– tot això té un cost i ho hem d'encaixar dins les necessitats i les possibilitats del departament. Però ho hem començat a treballar, a definir conjuntament amb el territori i esperem que sigui una realitat com més aviat millor».

Calvet destacava que l'expansió de propostes com aquesta de transport públic «no és només una necessitat física dels ciutadans, sinó que també és una millora en la lluita contra el canvi climàtic. Tot el que sigui passar de mobilitat generada per vehicle privat a transport públic i col·lectiu, eficient, ens ajuda a situar-nos en una posició capdavantera en la lluita contra el canvi climàtic». Per això, afegia, «ens interessa molt potenciar corredors com aquest que ens ofereix l'eix Diagonal per anar estenent la xarxa de bus d'altes prestacions, ja sigui model Bus Exprés o Bus Cat, perquè s'està mostrant com un model d'èxit». Quan la proposta es va presentar a Manresa es va parlar d'adjudicar la nova línia al llarg de l'any 2019, tot i que ara Calvet va evitar fixar un calendari.