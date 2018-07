Sant Joan i el Pont reforcen els seus vincles amb la ciutat andalusa de El Rubio

Els alcaldes de Sant Joan de Vilatorrada, Gil Ariso, i el Pont de Vilomara, Cecilio Rodríguez, han visitat el cap de setmana la població andalusa de El Rubio, com a municipis bagencs convidats a la celebració del Día del Emigrante, que la ciutat sevillana (amb qui estan agermanats) ha organitzat per primer cop per homenatjar els veïns nascuts allà però que s´han assentat al Bages en les darreres dècades.

L´acte institucional i d´entrega de regals es va completar amb un concert a càrrec de la banda de la Asociación Cultural Rubeña. El dia següent, dissabte, els dos alcaldes van visitar diverses instal·lacions municipals i empreses, i van assistir a la inauguració de l´alberg rural municipal El Cruce, amb presència del president de la Diputació de Sevilla, Fernando Rodríguez, i on es va descobrir una placa testimoni de l´agermanament. També es va celebrar el XXVII Encuentro de grupos de baile.

L´objectiu de la trobada és assentar futures col·laboracions que permetin potenciar i donar a conèixer la història i la cultura dels tres municipis. En aquest sentit, l´alcalde de sant Joan, Gil Ariso, va apuntar que «malgrat que ens separen més de 800 quilòmetres, aquesta festivitat també ens la sentim molt nostra i compartim plenament el seu esperit i objectius». Ariso, que en nom de Sant Joan va obsequiar la població andalusa amb el llibre «Història en imatges 1880-1979 de Sant Joan de Vilatorrada», va afegir que «les famílies i els veïns i veïnes d´El Rubio sempre han estat acollits amb els braços oberts a la nostra vila, i avui en sia són part vital de la nostra societat i la nostra identitat».