Sant Fruitós posa a licitació les obres per reparar l'ascensor de la Rosaleda

Sant Fruitós de Bages ha fet un pas endavant en el procés per reparar l'ascensor de la passarel·la de la Rosaleda i evitar-ne les freqüents avaries amb la licitació de l'obra. El termini per presentar les ofertes s'acaba el 21 d'agost i, si no hi ha cap imprevist, a partir d'aquí ja s'obrirà el calendari per a l'adjudicació i posterior execució dels treballs. El pressupost de licitació és de 79.127 euros.

Aquest nou pas arriba després que l'Ajuntament va encarregar un projecte tècnic a començament d'any per determinar les possibles solucions a emprendre per evitar les continuades avaries d'aquest ascensor. L'informe va constatar problemes en la maquinària de l'aparell, que se sobreescalfa amb les altes temperatures, deficiències en les mesures de rescat i evacuació, i també que els tancaments no estan ben aïllats de l'aigua quan plou. A més, la maquinària no és l'adequada per als ascensors a l'aire lliure.

A partir d'allò s'ha encarregat ara la licitació del contracte per a l'execució de les obres de reparació i manteniment integral.