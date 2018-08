La «Música per la llibertat» torna a donar caliu als presos independentistes

Centenars de persones es concentren aquest diumenge darrere la.presó de Lledoners per assistir a una nova convocatòria de" Música per la Llibertat".

Com cada diumenge al vespre es reuneixen a l'exterior del centre penitenciari bagenc per reclamar la llibertat dels presos independentistes. Aquesta ocasió hi són presents les Corals de les Terres de Ponent, que seran les protagonistes i encarregades de posar els cants que seguiran els centenars de concentrats. Hi ha cinc autocars provinents de Lleida.

L'esplanada que hi ha darrera la presó de Lledoners, des d'on es veu el centre penitenciari, és plena de gent per assistir a la convocatòria. Amb xiulets, crits i estelades volen fer sentir als presos polítics que no estan sols.