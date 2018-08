Professionals de la sanitat preparen la campanya de vacunació de la grip per a l'octubre

Els professionals de l'ICS de la Catalunya Central han començat a preparar el material de caire informatiu de cara a la campanya de vacunació de la grip, que s'iniciarà el proper mes d'octubre.

Per tal que tota la ciutadania estigui ben informada sobre la grip, la prevenció i el tractament, i sobre la vacunació, s'està treballant en uns pòsters i tríptics informatius que es repartiran en diferents punts dels centres sanitaris. Aquest material informa, molt didàcticament, sobre les diferències entre grip i refredat, sobre les conseqüències de la grip, que, en alguns casos, poden arribar a ser greus, i sobre els avantatges i resultats de la vacunació.

Els professionals també volen apropar-se als pacients a través d'altres activitats, fora de l'àmbit sanitari, per promoure la vacunació contra la grip, per això s'estan preparant diverses actuacions comunitàries, com per exemple xerrades a casals, centres cívics, i festes locals, entre altres.

La vacunació es recomana als pacients de qualsevol edat que tinguin determinades malalties cròniques, com diabetis, respiratòries, o del cor, a les embarassades i a les persones grans. La vacunació s'aconsella perquè, en cas d'agafar la grip, aquestes persones tenen més riscos de complicacions, com ara una pneumònia, un empitjorament de la malaltia crònica, o un part prematur en cas d'embaràs.