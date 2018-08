Cardona ja prepara la festa major, amb els actes centrals del 8 a l'11 de setembre

Fa dies que la Cardona prepara la plaça de la Vila per transformar-la en l'habitual plaça per al corre de bou de festa major, i ara ja té definit el programa d'actes, que tindrà el seu gros entre els dies 8 i 11 de setembre. La cultura popular, la música o l'espectacle de l'humorista local Berto Romero seran protagonistes de la festa, que enguany també commemorarà els 25 anys de Musicant, els 60 de la coral cardonina i els 50 del Cinema Amateur Cardoní.

El preludi festiu ja arrencarà aquest divendres amb un acte institucional de reconeixement al president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, actualment empresonat i que va ser el pregoner de l'any passat. Aquesta vegada serà a càrrec de la cardonina Assumpció Malagarriga, pedagoga musical i Creu Sant Jordi 2018, amb un acte el 5 de setembre a 2/4 de 9 del vespre. Prèviament, aquest dissabte, ja es tastarà festa major, amb la setmana de la joventut que, entre altres coses, inclou el corre de bou infantil.



Quatre dies d'intensa activitat

Però el plat fort arribarà el cap de setmana següent, a partir del 8 de setembre. Hores abans arrencarà el gruix dels actes amb la nit de l'Empalme, amb grups com Itaca Band, La Banda del Coche Rojo, On the Rocks o Music-On.

Acabada la música, dissabte al matí, tindrà lloc el primer Encier-ro, i a la tarda, la primera sessió del corre de bou amb la cargolera, el concurs de retalladors, el trasllat de la Mare de Déu del Patrocini i el ball de bastons i de l'àliga. A la nit, concert amb Albercocks i Vizuri a la plaça del Vall, i ball amb Paris la Nuit, al passeig de la Fira.

Diumenge al matí, la plaça de bous serà per als infants. Al migdia, hi haurà una trobada de gegants, i a la nit, l'orquestra Mediterrània i Overdose Band tancaran la jornada, fins a la represa de la festa, l'endemà, amb els actes commemoratius de la Diada, que a Cardona se celebren fort a la vigília, davant el monument de l'Onze de Setembre. després, hi haurà el corre de bou matinal, i ala tarda la cercavila de calaixons i una nova sessió del corre de bou amb la participació d eles penyes. A la nit, concert amb la Maravella i sessió de Dj.

Dimarts, per la Diada, hi haurà el ball de l'àliga a la plaça del Mercat, sardanes, i a 2/4 de 8, Berto Romero presentarà Mucha tontería a l'auditori Valentí Fuster.