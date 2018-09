Els restaurants no es van assabentar de la recomanació de l'Ajuntament d'evitar el consum d'aigua

Els establiments, i molts dels habitants, no sabien ahir al migdia que l'Ajuntament havia demanat a la població que no begués aigua de l'aixeta. Al supermercat Llobet, a la 1 de la tarda, hi va anar una clienta a comprar una garrafa d'aigua perquè havia llegit el comunicat que l'Ajuntament havia publicat al seu web i les xarxes socials. «Han passat moltes persones al llarg del matí i al migdia i només m'ho ha comentat una clienta. Així que la gent no ho sap», explicava ahir Carolina Rodríguez, empleada del supermercat.

Al restaurant El Racó d'en Manel se'n van assabentar, gràcies a un client que havia llegit la informació. «Ho hem sabut a temps, abans de començar a preparar els plats del dia. Quan ens ho han dit, hem començat a portar aigua embotellada a la cuina per elaborar els menús», explicava l'encarregat del restaurant, Miquel Largo. De fet, es queixava que cap treballador de l'Ajuntament hagués passat per l'establiment per informar del que passava amb l'aigua perquè, si no hagués estat gràcies al client, haurien cuinat amb aigua de l'aixeta. De fet, en el primer comunicat publicat per l'Ajuntament a les xarxes socials, informava que no es recomanava el consum de l'aigua que subministraven, tot i estar tractada.

Altres restaurants i bars de Sant Vicenç de Castellet explicaven a Regió7 que no havien estat informats dels problemes del subministrament d'aigua i també s'estranyaven que cap treballador de l'Ajuntament els hagués informat de les recomanacions i la problemàtica.