Sant Vicenç alerta que l'aigua de boca surt tèrbola i demana no beure'n

L´encarregat del restaurant El Racó d´en Manel portant aigua d´ampolla a la cuina per preparar els plats abel gallardo

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet demana a la població que no begui aigua de l'aixeta ni l'utilitzi per cuinar. El riu Llobregat baixa amb molts sediments des de fa dies com a conseqüència de les darreres precipitacions i l'empresa encarregada de la xarxa d'aigua municipal, Acciona, va optar per subministrar aigua dels dipòsits de reserva, que ahir corria el risc que es buidessin. L'Ajuntament va donar l'alerta ahir al matí i, a la tarda, Acciona començava a omplir els dipòsits de la xarxa d'aigua del municipi una altra vegada perquè baixava amb menys sediments.

L'aigua que baixava de les aixetes del municipi ahir, de fet, era poc tèrbola perquè provenia, precisament, dels dipòsits de reserva. Tot i això, es va donar l'alerta i l'Ajuntament mantindrà la recomanació de no beure'n fins aconseguir omplir els dipòsits amb aigua que porti pocs sediments. Els tècnics de l'Ajuntament que ahir estaven en contacte amb els d'Acciona calculaven que entre avui i demà la problemàtica s'haurà acabat, i asseguraven que la potabilitzadora funciona correctament i que té prou capacitat per tractar tota l'aigua necessària per a la població de Sant Vicenç.

Els tècnics de l'empresa encarregada dels subministrament d'aigua al municipi van començar dijous a utilitzar aigua dels dipòsits de reserva, quan estaven al 90 % de la seva capacitat. Ahir al matí, però, havia baixat fins al 45 % i Acciona va alertar l'Ajuntament del risc que això suposava per al servei del subministrament d'aigua. Va ser llavors quan el consistori va emetre un comunicat a la seva web i a les xarxes socials. Quan els dipòsits estan plens, Sant Vicenç de Castellet té capacitat per subministrar aigua a la població durant 24 hores, en el cas que hagi problemes de captació i no en puguin recollir més del riu Llobregat.

Els tècnics d'Acciona van dir als de l'Ajuntament que aquesta problemàtica no havia afectat altres poblacions properes perquè n'hi ha que tenen reserves d'aigua de fins a 48 hores i, per tant, no tenien tanta urgència.

Fonts municipals asseguraven que, tot i que s'hagués acabat subministrant aigua més tèrbola, aquesta sempre està tractada i, per tant, és apte per al consum. Tot i això, es demana a la població precaució i s'aconsella que no en begui. Ahir a la tarda els tècnics d'Acciona ja tornaven a omplir els dipòsits perquè la turbulència de l'aigua havia baixat considerablement, però creien que tornaran a tenir problemes de captació d'aigua el pròxim dimarts davant les previsions de pluges de la propera setmana.

Els tècnics municipals van informar dels problemes amb la turbulència de l'aigua perquè «els ciutadans s'alarmen quan veuen que l'aigua no és clara i baixa amb un color que no és habitual», explicava a aquest diari ahir un dels tècnics municipals que estava en contacte amb els d'Acciona.

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet va adjudicar el setembre de l'any passat a l'empresa Acciona Agua el servei d'abastament d'aigua, que des del 1976 prestava Sorea. El contracte amb l'adjudicatària té una durada inicial de 10 anys i el canvi de concessió ha suposat per als veïns una rebaixa del 23 % en el rebut de l'aigua.