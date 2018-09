Hi haurà activitats fins dimarts amb molta música

? Sallent va celebrar ahir els primes actes festius amb el pregó, un espectacle a l'aire lliure, i el concert de Mi-shima com a plats forts, però hi ha corda fins dimarts, amb la música i l'esport de protagonistes. A les canoes d'avui, seguirà un concurs de paelles amb tarda musical, i de nou, balls, concerts, i música house i thecno a la nit. Demà hi haurà competicions i tornejos esportius, sardanes, més balls i concerts de tarda i nit, i una festa de l'escuma. De dilluns destaquen els actes a la Fàbrica Vella, i dimarts Diada i concert de tarda.