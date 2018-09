La diòcesi de Vic defensa que és un procés «no arbitrari i completament legal»

El bisbat de Vic va respondre ahir mateix, a través d'un comunicat, l'acusació d'Unió de Pagesos sobre l'apropiació de béns per part de l'Església i assegura que «la immatriculació dels temples catòlics ha estat un procés no arbitrari i completament legal».

La diòcesi afirma que «una immatriculació és la primera inscripció d'una finca en el Registre de la Propietat, per tant, significa que cap particular la tenia registrada al seu nom anteriorment». També diu que «durant 137 anys, l'Església catòlica no va poder registrar els seus temples, a diferència dels particulars i de les altres confessions religioses».

El bisbat apunta que durant el període 1998-2015 «s'han immatriculat, d'acord amb les normes establertes, un nombre important d'esglésies» però reitera que «no s'ha fet de manera arbitrària», ja que «es va documentar del que li constava com a propi i amb la supervisió d'especialistes externs».

El comunicat afirma també que «ha estat un procediment completament legal i no és en cap cas una apropiació, ni una expropiació, ni molt menys un espoli» i que «l'Església ha registrat el que documentalment li constava com a propi». També diu que, en cas de possibles errors concrets, «està oberta al diàleg i a la revisió».