Un escolà de Montmajor és proclamat i investit bisbetó de Montserrat

Macarrons de primer, entrecot de segon i, de postres, pastís de xocolata. És el menú que han dinat aquest dijous els components de l'Escolania de Montserrat, gentilesa d'un dels seus integrants, el Marc, fill de la població berguedana de Montmajor, escollit bisbetó del 2018. I és que la tria del menú per a tots els nens del cor blanc és un dels privilegis que té aquest dia l'escolà que esdevé protagonista central de la festivitat de Sant Nicolau, patró dels infants, que se celebra el 6 de desembre. A Montserrat pren un relleu especial amb una tradició d'origen medieval.

El bisbetó és un alumne dels petits de l'Escolania, que surt escollit pels seus companys. Com mana la tradició, el Marc ha estat revestit amb la roba pròpia d'un bisbe, en record al bisbe Nicolau, i ha gaudit durant el seu breu regnat d'un seguit de privilegis, com ara el de triar el menú del dinar per a tots els escolans, un àpat que comparteixen amb el l'abat de Montserrat, o escollir la Salve Regina que canten al migdia a la basílica. Enguany ha triat Germinans, d'Ireneu Segarra.

L'elecció del bisbetó es fa a través d'unes primàries, i després d'una campanya electoral que té lloc el dia de Santa Cecília, patrona de la música. Es tracta, però, d'una campanya molt diferent de les habituals. Els candidats no fan propaganda per a ells mateixos, sinó que són els seus companys els que preparen la seva campanya i els discursos corresponents. És una festa amb una llarga tradició a Montserrat, de solemnitat i riquesa musical, però sobretot és un dia de trobada dels familiars dels nens de l'Escolania (actualment són de quart de primària fins a segon d'ESO) i de retrobada d'antigues generacions que n'havien format part.

Cap a quarts de 5 de la tarda d'aquest dijous, en una de les sales del Mirador dels Apòstols els mòbils no paraven de prendre imatges. I és que els qui omplien la sala –familiars dels escolans, antics integrants del cor blanc i monjos de la comunitat benedictina– no es volien perdre cap detall de l'entrada cerimoniosa del bisbetó i el seu seguici, i tota la representació posterior.