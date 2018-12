Moià preveu per a començament d'any l'inici de les obres de la nova depuradora

Les obres de construcció de l'esperada depuradora d'aigües residuals de Moià per substituir l'actual, que ha esgotat la seva capacitat, començaran entre els mesos de febrer i març. Així ho preveu l'Ajuntament, fins ara encara immers en el procés d'adjudicació dels diversos lots que formen l'obra, però amb vista a la seva posada en marxa a començament d'any.

Fa temps que Moià té pendent la construcció d'una nova depuradora, una infraestructura clau per poder donar resposta al ràpid creixement demogràfic que ha experimentat el poble i a la implantació de noves empreses. A més, la incapacitat actual per poder depurar tota l'aigua que rep en les condicions que serien desitjables, ha posat la depuradora en el punt de mira d'entitats ecologistes i de poblacions de l'entorn, a propòsit dels episodis de contaminació que tot sovint pateixen les rieres de la Golarda i de la Tosca i, en conseqüència, el riu Calders aigües avall.

Aquest desembre l'Ajuntament ha adjudicat dos nous lots, corresponents a la Supervisió del Projecte i Direccions Facultatives de les Obres, i a la Revisió i Coordinació del Pla de Seguretat i Salut també referents a la construcció de la depuradora. El procés ja és a la recta final, amb perspectives que els treballs puguin començar entre els propers mesos de febrer i març, segons ha pogut saber aquest diari.

En paral·lel, s'han anat prenent altres mesures per donar solució als problemes de contaminació que pateix la riera de la Tosca i combatre'n les possibles causes. D'una banda, s'ha posat recentment en marxa la depuradora de l'Escorxador de Moià, que és una de les principals empreses consumidores d'aigua que hi ha al municipi. Fonts municipals asseguren que aquesta mesura ha permès eliminar substancialment la quantitat de residus abocats fins ara, segons es desprèn dels nous paràmetres de les analítiques que es fan periòdicament.

D'altra banda, i en aquesta mateixa línia, l'Ajuntament ha continuat amb el programa de sancions, si es dona el cas, a empreses que aboquen de forma incorrecta a partir d'aquestes analítiques, quan demostren que la qualitat de l'aigua no s'ajusta als paràmetres establerts.