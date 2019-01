El Nexe de Sant Fruitós lluirà un gran mural dedicat a Alfred Figueras

Un mural de grans dimensions en record del pintor Alfred Figueras decorarà una de les parets exteriors del Nexe-Espai de Cultura de Sant Fruitós de Bages. L'obra, que anirà a càrrec de l'artista local Clara Oliveras, presidirà la plaça del poble que porta el nom del pintor.

Amb aquest mural, Sant Fruitós vol fer un nou reconeixement a l'artista mitjançant la icona que ha servit per a la celebració, durant el 2018, de l'Any Alfred Figueras en memòria del seu 120 aniversari, i després que va ser nomenat santfruitosenc il·lustre per l'Ajuntament. En aquest sentit, el mural està basat en el logotip que ha marcat la commemoració de l'aniversari, i que prové d'un autoretrat del pintor. També incorporarà una de les cites més cèlebres que va deixar l'artista: «La pintura tot el meu ser. Si no pintés, no podria fer res més».

Alfred Figueras va néixer a Sant Fruitós de Bages l'any 1898, i va morir a Barcelona el 1980. Barcelona també va ser la ciutat on es va formar acadèmicament, a la Llotja, i d'on en va aprendre el corrent noucentista. La política el va portar a l'exili a l'Alger el 1925, on va desenvolupar gran part de la seva activitat artística, fins que el 1930 va tornar a Barcelona, tot i que va ser ben acabada la guerra, el 1945, que va reaparèixer amb la seva obra a les sales barcelonines.