Mario Vendrell és l'alcaldable de Junts per Guardiola

Mario Vendrell Vidal ha estat escollit en primàries internes com a cap de llista a Sant Salvador de Guardiola pels comicis municipals del maig del 2019, presentant-se sota la marca de Junts per Guardiola.

Vendrell, que ha cursat estudis de la branca administrativa, comercial i com a tècnic de venda, va començar a treballar al 2003 a l'empresa on està actualment, dedicada a sistemes de seguretat passiva. Primer va exercir tasques de comercial i, posteriorment, va ser promocionat a delegat, gestionant les delegacions de diferents zones del país. Pel que fa a la seva trajectòria política, és president local des de l'inici de la creació del PDeCAT a Sant Salvador de Guardiola, així com regidor de Territori i de Promoció Econòmica des del 2015 i segon tinent d'alcalde des del 2017 a l'Ajuntament del municipi del Bages.

Vendrell ha posat de manifest la il·lusió d'agafar aquest repte, destacant l'alt llistó que deixa Miralda i l'actual equip de govern, a la vegada que els hi ha agraït aquesta dedicació cap a Sant Salvador de Guardiola. Vendrell ha subratllat que la seva experiència a l'ajuntament li servirà per donar continuïtat a la feina ben feta que s'està fent, tot destacant que vol escoltar als guardiolencs perquè tothom se senti partícip de fer de Sant Salvador el poble que es vulgui que sigui. Per últim, ha agraït la confiança que s'ha dipositat en ell per liderar la candidatura de Junts per Guardiola.

L'assemblea on va ser escollit va ser conduïda per la presidenta comarcal al Bages, Ivet Castaño. Els associats i associades assistents han ratificat la seva candidatura per unanimitat.