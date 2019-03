L'alcalde republicà de Castellnou, Domènec Òrrit, opta a la reelecció

L'actual alcalde de Castellnou de Bages, Domènec Òrrit, d'ERC, encapçalarà la llista d'aquest partit al municipi de cara a les eleccions del proper 26 de maig. Així ho va decidir per unanimitat en una reunió l'assemblea local de militants i simpatitzants.

Òrrit encapçalarà una candidatura renovada i transversal que es farà pública els propers dies, amb l'objectiu de consolidar el canvi produït des que presideix el govern de concentració. Òrrit va arribar a l'alcaldia ara fa prop d'un any després de la desfeta interna de l'equip anterior de govern, vinculat al PSC, i la dimissió de l'alcalde anterior, Francesc Martínez. Òrrit vol tirar endavant projectes engegats durant aquest any de mandat (amb l'eix programàtic de natura, esport i cultura), amb propostes com el Parc de les Olors, projectes esportius i culturals de nivell internacional i equipaments per a la gent gran.