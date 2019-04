Callús manté viva la celebració amb més de 200 cantaires i dansaires

«Les caramelles de Callús són les més genuïnes. La ballesta és un element tradicional que va néixer a aquí. Està documentat», explicava Anna Brunet, membre de la comissió del grup de caramelles. Amb aquest orgull es viuen les caramelles al municipi. Més de 200 cantaires i dansaires van actuar a la plaça Major de Callús ahir al matí, tot i l'amenaça de pluja. La tradició, tot i ja estar molt arrelada al poble, ha anat guanyant pes els darrers anys.

Cristina Montoya, de la comissió del grup infantil, assegura que «fa uns cinc anys hi havia mig centenar de nens que hi participaven, i en aquesta edició s'ha arribat als 76». La implicació dels nens és una manera més de famílies que han vingut d'altres poblacions a viure a Callús a formar part de la vida social del municipi. «No només són els nens. Amb ells venen molts pares», afegia Ingrid Vilanova, que també és membre de la comissió infantil.

El grup dels grans estava format per uns 130 caramellaires. Ahir va ser una jornada especial perquè al final es va retre homenatge a Anna Navarro, que durant 25 anys ha estat professora de cant de les persones que reviuen cada any la tradició a Callús. Per aquest motiu, van ballar La sardana de Callús, una dansa que Navarro va crear i que feia més d'una dècada que no es ballava. De fet, s'ha ballat comptades vegades. Les caramelles va aplegar un nombrós públic a la plaça Major, davant de l'ajuntament, que no es volia perdre les actuacions.