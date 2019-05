Mor de forma sobtada el regidor socialista Miguel Largo, de Castellgalí

Miguel Largo, regidor de governació, medi ambient i turisme de Castellgalí i número 5 del PSC a les eleccions municipals d'aquest mes de maig, ha mort aquest divendres als 44 anys de forma sobtada.

Els fets han passat al restaurant del seu sogre, el Racó del Manel, a Sant Vicenç de Castellet. Miguel Largo, que hi treballava, ha tingut segons els primers indicis un problema cardíac durant el servei, i quan hi han arribat els especialistes del SEM ja no han pogut reanimar-lo.

Largo, que acumulava més de 5 anys com a regidor, tenia possibilitats de tornar a ser escollit per a la pròxima legislatura, ja que el PSC en té acualment 7 a Castellgalí.

La mort del regidor ha deixat molt afectats els membres de la llista socialista. L'alcalde Cristòfol Gimeno mostrava el dolor per la pèrdua del seu company i destacava que era «molt treballador» i «molt bona persona». Aquest dissabte a les 12 es farà un ple extraordinari en el seu honor, mentre el funeral encara no se sap quan serà.