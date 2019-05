Des de plaques solars fins a electrodomèstics i una furgoneta

El contenidor que va cap a Benín i Costa d'Ivori transporta tones de material divers, en part comprat, però també de donacions de particulars i de la Comunitat dels Drapaires d'Emaús. El més significatiu són les 300 plaques solars (cent per a cada centre, tret d'Agoïta), que s'acompanyen de material electrònic per a la seva instal·lació. També hi ha una furgoneta de segona mà, maquinària de fusteria, una nevera, un termo, una trentena de matalassos, un parell de televisors, bigues per a la construcció, portes velles de fusta, somiers i bicicletes.