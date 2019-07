Anna Forcada és la nova gerent de l'ICS a la Catalunya Central

Anna Forcada ha estat nomenada nova gerent de l'ICS a la Catalunya Central, en substitució d'Anna Aran, que ara és gerent de l'Àmbit Metropolità Nord de la Regió Sanitària de Barcelona del CatSalut.

Anna Forcada és llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, especialista en Medicina Familiar i Comunitària a la Unitat Docent Centre, té un màster en Atenció Primària de Salut per la Universitat Autònoma de Barcelona, el Programa de desenvolupament per a directors d'equips d'atenció primària (impartit per l'ICS i EADA), i el Mestratge en Direcció d'Institucions Sanitàries de la UAB.

A nivell professional, Forcada ha desenvolupat tasques assistencials entre el 2001i fins a l'actualitat. Ha tingut responsabilitats en la gestió sanitària com a directora de l'Equip d'Atenció Primària Manlleu entre el 2007 i el 2016, i en els últims dos anys l'ha compartit amb la Direcció de l'Equip d'Atenció Primària La Vall del Ges. Des del setembre del 2016, i fins a l'actualitat, ha estat directora del Servei d'Atenció Primària Bages-Berguedà-Solsonès de l'ICS Catalunya Central. També ha exercit la tasca docent com a tutora de residents de Medicina Familiar i Comunitària des del 2007 fins al 2016, i ha participat en el tribunal de les oposicions de medicina familiar i comunitària i de farmàcia.