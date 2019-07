La Diputació de Barcelona crea un pla estratègic dels equipaments del Moianès

La Diputació de Barcelona ha fet un pla estratègic dels equipaments del Moianès. El treball presenta una anàlisi territorial del context urbanístic i demogràfic comarcal, que inclou les previsions de desenvolupament per als propers anys.

Es tracta d'una eina de planificació que parteix dels equipaments existents, les reserves de sòl disponibles i les actuacions previstes. A partir d'aquí, el document proposa diverses línies estratègiques, organitzades per tipologies i integrant alhora plans ja existents.

El treball exposa la situació actual del conjunt d'equipaments dels diferents municipis de la comarca i planteja propostes concretes sobre com ubicar-los des d'una visió integral del territori.

Les propostes del treball tenen present la doble escala de servei d'aquests equipaments, que són, per una banda, els de proximitat, que inclouen aquells que donen servei a la ciutadania més propera i de forma habitual i per als quals és molt important tenir present els temps de desplaçament. I d'altra banda, els equipaments de centralitat, que no presten el servei en clau de proximitat i que estan vinculats a un emplaçament concret o que té un valor cultural, artístic o geològic particular.

El Consell Comarcal del Moianès es troba actualment en una fase d'expansió dels seus serveis i aquest treball aporta una informació completa dels equipaments existents en el conjunt de la comarca.