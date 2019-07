ERC incorpora els tres regidors de la CUP al govern d'Artés

ERC i CUP han segellat finalment l'entrada dels cupaires al govern municipal d'Artés, que ja s'havia apuntat des de començament del mandat. Això configurarà una àmplia majoria de govern amb els 6 regidors republicans que ja hi havia fins ara i els 3 de la CUP que s'hi incorporaran. La unió es farà efectiva al ple de constitució del nou cartipàs, previst per al proper dilluns, a 2/4 de 9 del vespre.

Al ple del 15 de juny passat, en què es va investir alcalde al republicà Enric Forcada, el partit ja va anunciar que deixava la porta oberta a una possible entrada de la CUP, que ara es materialitzarà. «Les negociacions han estat llargues, però ens hem acabat entenent», ha apuntat Forcada a aquest diari, satisfet d'haver segellat un acord que pot donar continuïtat «a unes dinàmiques de treball que ja hi havia engegades» entre les dues formacions, tenint en compte que en l'anterior mandat ja van governar plegades.

Aquesta vegada amplien la majoria, que passarà dels 7 regidors que sumaven fa quatre anys als 9 actuals en un ajuntament de 13 (queden a l'oposició els 2 de Junts per Artés i els 2 de C's). A més, ERC ha ampliat l'avantatge respecte la CUP (ara li dobla el nombre de regidors), de manera que es repeteix el pacte però no la fórmula de l'alcaldia partida de dos anys cada un. Forcada serà l'alcalde tot el mandat, i els republicans també tindran la primera i la segona tinença d'alcaldia, mentre que la CUP tindrà la tercera i la quarta.

Més enllà del fet d'haver compartit quatre anys de govern, l'entesa ha estat possible per una àmplia coincidència entre els dos programes. «Dels 91 punts que vam revisar conjuntament, només en 4 no hi ha hagut acord», explica Forcada, convençut que ara es podran impulsar més fàcilment projectes en comú que ja venen de l'anterior mandat, per la qual cosa «hi havia interès per les dues parts» a reeditar el pacte. A més, tenir un govern de 9 regidors «ens permetrà treballar amb més comoditat i treballar més», afegeix.

El cap de llista de la CUP, Pere Bitriu, també valora «la consonància» que hi ha hagut entre les dues formacions «a nivell programàtic i de funcionament» que, sumada «a les ganes d'incidir en la política municipal», ha fet decidir a la CUP entrar al govern.

Israel Falcó renuncia

La formalització del pacte al ple de dilluns coincidirà amb la renúncia de l'acta de regidor del número 2 de la CUP, Israel Falcó, que després de les negociacions, «que no han estat fàcils», ha decidit continuar treballant «des de fora», segons han explicat fonts del partit. Al seu lloc entrarà el número 4, Àngel Camacho, que es preveu que prengui possessió del càrrec en un ple al setembre.