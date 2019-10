L'oposició fa ajornar el ple del cartipàs a Sant Fruitós en el tercer intent per aprovar-lo

Sant Fruitós de Bages suma un nou capítol de tensions entre govern i oposició motivat pel desacord sobre el cartipàs, encara pendent de resoldre, i mentrestant els 13 regidors del consistori ja acumulen gairebé quatre mesos sense cobrar. Aquest dimecres s'havia de celebrar un ple (el tercer) amb aquest únic punt, però al ser extraordinari s'havia de votar prèviament la urgència, que cap dels tres grups de l'oposició, que sumen majoria, no ha ratificat, de manera que el ple no s'ha celebrat.

El motiu que han al·legat tant ERC, com el PSC i JxC són els successius canvis d'horari que el govern de Gent fent Poble (GfP) ha anat imposant aquests darrers dies per celebrar la sessió.

Inicialment s'havia fixat per a aquest dimecres a 2/4 de 9 del vespre, després es va canviar a dijous, i finalment s'ha tornat a dimecres, però mitja hora abans, a les 8. L'oposició no admet tants mogudes «i assabentar-nos per sorpresa en dues hores que enlloc de demà el ple es feia avui al vespre, no és acceptable», lamentava la portaveu d'ERC, Àdria Mazcuñan. Unes queixes compartides per tots tres grups, que s'han negat a ratificar la urgència del ple, la qual cosa obliga a postposar-lo.

L'alcalde, Joan Carles Batanés, ha assegurat que darrere dels canvis «no hi ha cap ànim de tocar la moral», i els ha justificat amb la idea de facilitar el màxim possible un acord amb la resta de grups «perquè hi ha una gran voluntat d'aprovar el cartipàs». Mazcuñan ha respost que «la voluntat de consensuar un cartipàs la tenim tots tretze, i per això deixem la vida laboral i familiar per poder-ho treballar», però ha lamentat que és difícil poder-ho fer en condicions amb tants canvis d'horari: «des que vam dir de fer els plens el dijous, s'han fet tots en dimecres, i aquest, que s'havia fixat en dijous, s'ha tornat a canviar». Ha dit que tot plegat era una presa de pèl.

S'arriba a una situació «límit»

Batanés ha lamentat la decisió, tenint en compte que eternitza una situació «greu i complicada». Ha dit que Sant Fruitós és l'únic municipi de Catalunya que encara no té cartipàs, amb les conseqüències que suposa per als regidors. «Hem continuat fent juntes de govern, plens, i anem fent l'acció de govern sense haver ingressat ni un sol euro en quatre mesos, i això té un límit».

L'oposició tampoc cobra, però la dedicació del govern és superior, i no cobrar durant tot aquest temps «complica bastant la vida».

Un document pot ser la solució

Malgrat les discrepàncies que s'han posat de manifest entre govern i oposició, i sobretot entre GfP i ERC, la solució podria arribar de la mà d'aquests dos partits.

Sense entrar en detall, Batanés ha parlat d'un document que ERC hauria fet arribar a GfP i que aquest partit veuria amb bon ull de cara a una entesa per aprovar el cartipàs. Això sumaria 9 regidors (els 6 de GfP i els 3 d'ERC), suficients per arribar a un acord. L'alcalde ha animat Mazcuñan a signar aquest document «demà mateix» i convocar el ple. ERC no ha respost.