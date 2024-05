El Centre Excursionista Comarca de Bages ascendeix el sostre de la Ribera d’Ebre

A les acaballes del projecte «Sostres Comarcals» del Centre Excursionista Comarca de Bages, va ser el torn d’ascendir fins a la Creu de Santos, a la Ribera d’Ebre. Com ja va sent habitual i pels diferents nivells d’esforç, es va iniciar l’excursió per dos llocs diferents. Des de Rasquera uns i des del Balneari del Cardó els altres. Els caminaires van passar pels llocs més emblemàtics de la zona: l’Observatori de Lister, les ermites de Sant Roc, Sant Simeó i de Santa Agnès, la Cova Lluminosa, els Martells per arribar al cim on van gaudir de l’amplia vista, des de Delta fins els Ports. A la fotografia, un dels grups a la cova Lluminosa.