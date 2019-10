Cardona se suma als municipis ebrencs per fer un «front comú» en defensa dels correbous

Una vintena d'alcaldes i regidors de les Terres de l'Ebre, als quals s'ha afegit també el de Cardona, Ferran Estruch, han creat un «front comú» per defensar la celebració de correbous als seus municipis segons els termes previstos a la llei de 2010. Asseguren que ho fan des de la «unitat» i davant d'una decisió que el Parlament ha pres «sense tenir en compte» la sensibilitat d'una part del territori.

En una trobada celebrada aquesta setmana a l'ajuntament d'Amposta, consistoris governats tant per ERC com per Junts per Catalunya, PSC o Movem han acordat prendre com a punt de partida comú la validesa de totes les modalitats acceptades, inclosos els controvertits bou embolat i capllaçat, així com la regulació que marca la llei del 2010. «És una lluita de tots i hem d'estar units en la defensa de les nostres festes i tradicions», va dir l'alcalde de Cardona. Segons Estruch, «els principals animalistes i defensors de la festa som les persones, les penyes i ajuntaments dels territoris. No admetem que se'ns acusi de maltractar els animals. Als correbous de Cardona, les Terres de l'Ebre i Catalunya no n'hi ha; si no, no es farien. Es poden qüestionar moltes altres coses però no el maltractament de l'animal».