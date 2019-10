Èxit en tots els actes organitzats al llarg del cap de setmana

? El balanç no només era positiu per la gran afluència de visitants ahir al centre d'Artés, sinó per l'alta participació al llarg del cap de setmana a totes les activitats que ha organitzat la DO Pla de Bages. Els cellers explicaven que la quantitat de visitants a les activitats de dissabte a la tarda va acabar el vi que tenien disponible i en van haver d'anar a buscar més per poder-ne oferir als visitants que s'hi van apropar. Dissabte va tenir lloc, a la plaça Vella, el tast de vins bagencs i es va fer un concurs de tast a cegues dirigit pel sommellier Dami Vila.