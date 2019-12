Cues quilomètriques a les comarques centrals en l'operació tornada

La gran quantitat de cotxes que es van desplaçar ahir del Pirineu a l'àrea metropolitana, en l'operació tornada de la Puríssima, va provocar retencions importants a la Catalunya Central. Els principals problemes per circular van tenir lloc a la C-16, a l'altura de Guardiola de Berguedà, on hi va haver nou quilòmetres de cues. A Berga, al llarg del dia també n'hi va haver un quilòmetre. A la tarda, les retencions es van intensificar al Bages, a la carretera C-58. En aquest vial hi havia cues de cinc quilòmetres a Castellgalí i dos a Castellbell i el Vilar. També hi va haver cues a l'A-2, entre Igualada i Esparreguera. A la Cerdanya n'hi va haver d'Urís a Riu de Cerdanya.