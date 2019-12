Navarcles solucionarà els problemes de la calefacció de l'escola després de l'hivern

L'Ajuntament de Navarcles està treballant per resoldre els problemes que hi ha en el sistema de calefacció a l'edifici vermell de l'escola Catalunya, que acull els alumnes de P3 fins a 2n de primària. Aquest curs ja ha tingut avaries en dues ocasions i ha provocat malestar entre algunes famílies del centre. La instal·lació, que es va fer fa 35 anys, té les canonades molt malmeses i hi ha fuites d'aigua que deixen el sistema sense pressió per escalfar. Tot i que es van fent les reparacions pertinents, la solució és fer la instal·lació nova i això no és podrà dur a terme fins que s'acabi el fred i la calefacció es pari.

Aquest curs la direcció de l'escola ja ha fet arribar un comunicat a les famílies en tres ocasions (la darrera aquest dilluns), per informar-les de les avaries que hi ha en el sistema de calefacció, i demanen que els nens i nenes hi vagin «ben abrigats». Per aquest motiu, alguns pares i mares han expressat a aquest diari el seu malestar.

El nou equip de govern assegura que va conèixer la problemàtica que hi havia amb la calefacció el mes de setembre i no ha tingut marge de maniobra per resoldre-la abans que comencés el fred. Segons el regidor d'Educació de l'Ajuntament de Navarcles, Xavi Carrasco, els tubs, que passen per sota l'edifici, estan molt malmesos. El que s'està fent en aquests moments és un control diari de la instal·lació, i es van «arranjant les fuites que van sortint perquè està tot molt oxidat», conscients que la solució definitiva serà «buidar la caldera i fer la instal·lació totalment nova». Per fer-ho, però, caldrà esperar «que s'acabi el fred i puguem apagar la calefacció».

La darrera incidència ha tingut lloc aquesta setmana, i tot i que la calefacció funciona, «estem donant més pressió d'aigua perquè la que es perdi es recuperi» i demà, aprofitant que els alumnes fan una sortida, es repararà el tub. El consistori també assegura que, tot i les incidències que hi ha hagut aquest curs, en cap moment s'ha baixat dels 17 graus, la temperatura mínima que marca el departament, i que s'ha reforçat amb radiadors elèctrics les aules que ho requerien per tal de garantir que es pugui passar l'hivern i després canviar tota la instal·lació.



Un problema que ve de lluny

La problemàtica de la calefacció de l'edifici vermell de l'escola Catalunya de Navarcles ja ve de lluny. El 2015 un grup de pares i mares ja va denunciar que la instal·lació era vella i fallava sovint. Tot i que s'han anat fent actuacions, com el canvi de la caldera, que va passar de gasoil a gas, la instal·lació de tubs no es va tocar i això ha fet que vagin petant.