La bruixa avorrida acompanya els Reis d'Orient per Avinyó

La bruixa avorrida acompanya els Reis d'Orient per Avinyó queralt casals

12 carrosses van passejar ahir per Avinyó durant un vespre més màgic que de costum. Enguany, el pas de Ses Majestats, a part de dolços, va portar alguna novetat. A partir d'ara, la carrossa de les tres bessones tindrà una companya antagònica durant la cavalcada de reis: la de la bruixa avorrida. Tot i això, els grans protagonistes van ser els Reis, que van ser aclamats per joves i grans. Al final de la cavalcada, Ses Majestats van aprofitar per lliurar regals a la sala polivalent del municipi.