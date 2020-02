El grup de treball de la línia Lleida-Manresa debatrà com implementar un servei tipus Rodalies

La Diputació de Lleida ha convocat el dimarts 18 de febrer una nova reunió de la Plataforma per la millora de la línia de tren Lleida-Manresa, amb l'objectiu d'implementar la creació del servei de Rodalies ferroviàries de Lleida, previst al Pla de Viatgers de Catalunya 2008-2012 i que mai s'ha portat a la pràctica. Com a novetat, s'incorporaran a la taula de treball el subdelegat del govern de l'Estat a Lleida, José Crespín, i el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín. En la reunió s'analitzarà el seguiment i avaluació de les accions realitzades fins ara; la priorització i calendari d'accions a dur a terme, i la valoració de nous mecanismes de coordinació i seguiment per a la millora de la mobilitat a les Terres de Lleida.

El grup de treball de la línia Lleida-Manresa l'integren, a més de la Diputació de Lleida, els ajuntaments de Lleida, Bell-lloc d'Urgell, Mollerussa. Golmés, Castellnou de Seana, Bellpuig, Anglesola, Tàrrega, Cervera i Sant Guim de Freixenet; els consells comarcals del Segrià, el Pla d'Urgell, l'Urgell i la Segarra; els sindicats CCOO, UGT, CGT i Intersindical; les cambres de comerç de Lleida i Tàrrega; la delegació del Govern de la Generalitat a Lleida; els portaveus dels diferents grups polítics de la Diputació de Lleida, a banda de les noves incorporacionsde José Crespín i Isidre Gavín.