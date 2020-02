El Bages es disfressa a Sallent per Carnaval

Sallent s'ha tornat a convertir en la capital bagenca per Carnaval. El municipi ha reunit aquest dissabte a la tarda les persones de la comarca, i fins i tot d'altres properes, que tenien ganes de gresca i de disfressar-se. La rua ha estat multitudinària i, els visitants que simplement veient desfilar el bullici tardava més d'una hora en veure-ho tot. Els personatges de la ficció televisiva i del cinema han estat els grans protagonistes, i no s'ha vist cap grup disfressat amb to de mofa als polítics, tal i com passava anys enrere.