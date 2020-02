La festa de Moià promou el civisme a les xarxes socials

? L'Ajuntament de Moià ha engegat aquesta setmana una nova campanya de civisme amb motiu de la festa de Carnestoltes, que se celebra avui. En aquest sentit, s'ha treballat una proposta per sensibilitzar els joves del municipi i prevenir actituds sexistes i l'excés de consum d'alcohol i drogues. La campanya, que ha tingut la col·laboració de cinc joves de l'Espai La Pólvora, s'ha centrat en la creació de dos filtres d' Instagram stories perquè els nois i noies els puguin utilitzar des del seu mòbil i des del seu perfil i publiquin selfies amb els missatges de la campanya: «Mira, tota la nit dempeus» i «Només Sí és Sí, Respect» . Per utilitzar els filtres dissenyats, s'ha d'anar al perfil Instagram @ajMoia i descarregar-los. La rua del Carnestoltes de Moià començarà a 2/4 de 7 de la tarda al carrer de Nazari Alibés i a 2/4 de 12 de la nit hi haurà festa a Les Faixes amb DJ Nandu.