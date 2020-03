La presentació del projecte de la Fundació SHE a Sallent se suspèn

La Fundació SHE ha anul·la l'acte que aquest divendres, 13 de març, s'havia de fer a la població de Sallent per presentar el nou programa de salut Healthy Communities 2030, i que havia d'incloure la presència del doctor Valentí Fuster. La causa són les noves recomanacions de no viatjar que l'hospital Mount Sinai de Nova York –on Fuster exerceix com a director de l'Institut Cardiovascular– ha fet als seus empleats, i que impediran que pugui viatjar a Catalunya, tal com tenia previst. El projecte de salut seguirà endavant segons el calendari previst, ja que el personal que el dirigeix resideix a Catalunya. En els propers dies, tant els ciutadans de Sallent com els de Cardona rebran un díptic a les seves bústies amb la informació.