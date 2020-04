Santpedor compra dos termòmetres d'alta precisió per a les residències

L'Ajuntament de Santpedor ha adquirit dos termòmetres nous de precisió per a dotar les residències del poble amb material modern en aquests moments d'emergència sanitària. Es tracta de termòmetres que faciliten la medició de la temperatura corporal sense que hi hagi contacte amb el malalt, amb una distància de fins a un metre. A més, permet conèixer la temperatura de manera immediata i fiable.

Amb aquesta adquisició de material d'alta precisió es dota de noves proteccions al personal cuidador i als usuaris i a les usuàries de les residències de Can Jorba i Sant Francesc. L'alcalde Xavier Codina i el regidor Antoni Puiggròs van lliurar els termòmetres a responsables dels dos centres.

Juntament amb els nous termòmetres s'ha fet arribar a les residències, així com també a Ampans 30 bates impermeables i ulleres protectores cedides per l'empresa Màquina Motors, SAU, amb la voluntat de col—laborar en l'equipament als centres que més ho necessiten.

A la cessió de material per empreses i la inversió municipal s'hi suma el treball dels grups de voluntariat que s'han format en aquesta emergència. Per un costat hi ha més d'una trentena de persones que estan confeccionant mascaretes casolanes i a hores d'ara ja se n'han distribuït més de 1.800 als comerços del poble. Per l'altra hi ha el grup amb una desena de persones que produeix viseres impreses en 3D per a la protecció i que ja han sobrepassat les 150 unitats.