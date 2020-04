Ferrocarrils i Renfe canvien avui el nombre de serveis a les línies de Manresa i Igualada

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i Renfe adaptaran a partir d'avui, 14 d'abril, la seva oferta a les línies metropolitanes, entre les quals les que connecten amb Manresa, atenent els requeriments de mobilitat del Govern en el marc de l'episodi de coronavirus. El que hi haurà és un lleuger increment dels serveis en relació amb les dues últimes setmanes.

En concret, a la línia de Manresa (R5) i a la d'Igualada (R6) de Ferrocarrils es disposarà d'un tren cada hora al llarg del dia.

En el cas de Renfe, de mitjana hi haurà el 50% dels serveis que hi hauria en una situació normal, mentre que en les franges considerades hores punta se situarà en el 65%.

D'aquesta manera, l'empresa adequa l'oferta d'acord amb la demanda esperada i amb les indicacions rebudes per part del Govern i de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona.

Tot i aquestes modificacions, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya desaconsella viatjar excepte per raons inajornables i, per aquest motiu, recomana als clients que es vegin obligats a desplaçar-se que s'informin sobre les possibles afectacions al servei a través dels missatges de megafonia d'estacions i d'interior de tren, que consultin les vitrines informatives i les diferents plataformes.

Entre les recomanacions que fa la Generalitat per a l'ús d'aquests serveis es demana evitar utilitzar-los si les persones usuàries es troben malament o pertanyen a un grup de risc; en cap cas viatjar si s'ha estat diagnosticat amb coronavirus o si es té té algun símptoma compatible amb la malaltia; evitar les hores punta, si és possible; preveure un temps més llarg de l'habitual per fer els desplaçaments en transport públic, ja que hi pot haver limitacions d'accés i controls de seguretat; portar mascareta mentre s'utilitzi el transport públic, tant dins dels vehicles com a les estacions, parades i passadissos, i procurar mantenir una distància de seguretat amb les altres persones usuàries del transport públic; i fer una cua ordenada i pacient en els passos d'entrada i de sortida d'estacions ferroviàries i de metro.