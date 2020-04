Mor l'alcalde de Puigcerdà de les primeres eleccions democràtiques

arxiu particular

Ha mort Josep Turiera-Puigbó i Masana, que va ser alcalde de Puigcerdà entre el 1979 i el 1981. Turiera va ser alcalde de Puigcerdà en els primers anys de la democràcia a l'Estat espanyol, que sortia de la dictadura franquista.

Turiera-Puigbó va ser alcalde en nom d'un partit d'independents i el va rellevar en el càrrec Joan Llombart, aquest ja sota les sigles de CiU.

L'Ajuntament de la capital cerdana ha fet públic el seu pesar per la pèrdua de l'exalcalde, i l'actual titular del càrrec, Albert Piñeira, ha emès un comunicat en el qual ha remarcat que «volem manifestar que sentim molt aquesta pèrdua i fem arribar el nostre més sincer condol a la família, amics i persones properes. Gràcies, Pepe, pel temps dedicat al servei d'aquesta vila, per la teva bonhomia, pel teu somriure, per la teva manera de ser, sempre discret, educat, atent, amable».

El grup de l'oposició d'ERC també ha fet públic el seu pesar per la mort de Turiera i ha enviat un missatge de condol a la família i amics del finat.