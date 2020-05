Sant Vicenç aprova les taxes de les piscines d'estiu, a l'espera del que digui Sanitat

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet va aprovar en el darrer ple municipal la modificació de les ordenances per a l'ús de les piscines municipals de cara a la temporada d'estiu 2020. Amb aquest tràmit, el consistori ho deixa tot a punt i es mantindrà a l'expectativa de les recomanacions i instruccions de les autoritats sanitàries per decidir l'obertura i les condicions de funcionament de les instal·lacions en un estiu que, ara mateix, es dibuixa amb molts interrogants. Les taxes es podran modificar en cas que la temporada sigui més curta o bé estigui condicionada.

Quatre trams d'edat

L'Ajuntament ha introduït canvis en les taxes per simplificar les tarifes, reduir-ne moltes i permetre el tràmit electrònic de la taxa. En aquest sentit, s'estableixen quatre trams: primer (de 0 a 2 anys continuarà essent gratuït); segon (de 3 a 17 anys. En aquest cas s'ha allargat de 15 a 17 anys i l'abonament de temporada passa de 27 a 22 euros); tercer (De 18 a 59 anys amb una reducció de 45 a 38 euros per a l'abonament); quart (Per a majors de 60 anys amb un preu que es manté en 13,50 euros).

Potenciar l'abonament de temporada

Tots els abonaments per a l'ús de les piscines seran individuals, però les persones que acreditin que formen part d'una família nombrosa o monoparental se'ls aplicarà una bonificació del 20% com fins ara. Però augmenta lleugerament el preu de les entrades puntuals dels diumenges i festius per regular l'afluència i l'aforament en dates assenyalades i fomentar que el màxim nombre de persones usuàries optin per fer-se l'abonament.