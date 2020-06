JxCat al Moianès portava la demanda del projecte a tots els seus programes

A les eleccions municipals del maig del 2019, les candidatures de Junts per Catalunya que van presentar llista als diferents municipis del Moianès van acordar portar totes un punt en comú, el de la reivindicació d'un projecte de millora de la carretera C-59 per part del Govern català. Fins i tot, en aquella fase a les portes de la celebració de les eleccions, representants de totes les candidatures van mantenir una trobada amb Isidre Gavín, secretari d'Infraestructures i Mobilitat del departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, per traslladar-li de primera mà aquesta demanda.

Després que el departament hagi anunciat el procés de licitació del projecte de millora d'un dels trams més importants, Junts per Catalunya al Moianès ha fet pública la seva satisfacció «perquè veiem que el compromís adquirit a les eleccions municipals de maig de 2019 comença a materialitzar-se».

En un comunicat, el conjunt de grups de la formació destaca que aquest «és el primer pas per disposar d'un projecte de millora d'aquesta carretera entre Sant Feliu de Codines i Moià, donat que és el sector on es troben els trams de menor amplada de la via i amb un pitjor estat de l'asfalt». Fan també referència a les dades que exposa l'estudi EuroRAP Catalu-nya 2019, que mostren que la C-59 té un índex anual d'accidents mortals i greus de 4,7 entre el 2016 i el 2018.

En aquest sentit, confien que «el projecte prevegi un increment i una millora quant a mesures de seguretat, també en matèria de prevenció de l'accidentalitat amb la fauna. Quan es culmini la redacció del projecte i es trobi en exposició pública es podrà conèixer el seu contingut i, així mateix, aportar-hi propostes de canvi o de millora». També subratllen que les característiques de la carretera quant a l'amplada reduïda dels carrils i la inexistència de vorals a la majoria de trams, «així com la situació deficient en la que es troba l'asfalt en molts punts i la manca de trams per avançar de manera segura els vehicles amb marxa lenta, són els principals factors que dificulten la fluïdesa la mobilitat. Esperem, doncs, que el projecte prevegi corregir aquestes problemàtiques». El comunicat incideix que «no disposar d'unes comunicacions segures i que permetin un trànsit fluid de mercaderies i persones és un fre a les noves inversions i la competitivitat econòmica del Moianès. Sense una connectivitat viària segura i fluida, el Moianès ho tindrà molt més difícil per competir amb zones ben comunicades com la Plana de Vic, el Pla de Bages o els Vallès, especialment a l'hora de captar inversions».