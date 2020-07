L'Escorxador d'Avinyó suma dos positius als 10 contagis per covid-19

Un total de 12 treballadors de l'Escorxador d'Avinyó han donat positiu per coronavirus, fins ara, segons han confirmat fonts de la mateixa empresa.

La xifra coneguda ahir suposa dos casos més que els que s'havien confirmat fins dimecres a la tarda. Un dels casos que ara han resultat positius, que es va saber ahir a la tarda, ha estat entre els testos que l'empresa va fer a un centenar de treballadors que havien tingut contacte indirecte amb els primers contagiats, segons van explicar fonts de l'Escorxador d'Avinyó.

L'altre cas positiu que es va conèixer ahir, i que va confirmar el departament de Salut, és també el d'una persona que treballa a l'Escorxador d'Avinyó, segons han concretat fonts de la firma.

En aquest cas, però, segons les mateixes fonts, el test no es va fer a l'empresa ja que quan va tenir els primers símptomes, el 25 de juny, va anar a l'ambulatori. Es dona la circumstància que aquesta persona és la parella d'un dels treballadors que va participar en la festa en un bar de Manresa, en què la firma agroalimentària situa l'origen del brot que ha acabat afectant treballadors de la firma.

Segons ha pogut saber Regió7, un grup de treballadors, entre el qual hi ha el gruix dels contagiats per covid-19, es va reunir en almenys dues ocasions al bar Danna, ubicat al carrer Saclosa de Manresa. En aquest cas, l'arrendatària de l'establiment també ha donat positiu per coronavirus i des de llavors manté tancat l'establiment per voluntat pròpia.

Fins ara, l'Escorxador d'Avinyó ha fet prop de dos-cents testos PCR entre els seus treballadors. Les primeres proves es van fer al principi d'aquesta setmana entre un centenar d'empleats que havien tingut contacte directe amb el primer cas positiu i que és el d'una de les persones que havia estat a la festa al bar manresà. Després, la mateixa empresa ha fet testos a un centenar de treballadors més que han tingut contacte indirecte amb els casos que han donat positiu en les proves per covid-19.