Cardona celebra el primer ple presencial després de mesos

L'Ajuntament de Cardona ha celebrat el primer ple municipal presencial dels últims cinc mesos, adaptant el saló de sessions del consistori a la normativa de seguretat i prevenció per la covid-19.

Entre els primers punts de l'ordre del dia es va aprovar, per unanimitat de tots els grups, un parell de modificacions de crèdit per tal de destinar part del superàvit pressupostari del 2019 als ajuts a l'habitatge i subministraments, mesures incloses al pla de xoc per pal·liar els efectes de la COVID-19 entre la població.

L'Ajuntament també va aprovar la renovació del conveni de col·laboració entre consistori i l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Cardona, a qui l'Alcalde, Ferran Estruch, va fer un especial agraïment a tots els voluntaris i voluntàries i especialment coordinador de l'Associació, Manolo Roca, per la tota la tasca feta aquests últims mesos de crisis sanitària.

Per altra banda, el ple municipal va votar per unanimitat la modificació del reglament dels allotjaments protegits per a col·lectius vulnerables de Cardona, situats al carrer Escasany, 11-13.

Dels actuals 11 allotjament disponibles, un es destina a allotjament d'urgència socials i dels 10 restants tan sols n'hi ha 4 d'ocupats. Fins a dia d'avui, l'únic col·lectiu a que s'adreçaven aquests allotjaments eren les persones majors de 65 anys i amb una renta inferior a 2,5 vegades l'IPREM.

Des del consistori, i després d'analitzar les necessitats existents en el municipi, s'ha considerat impulsar una ampliació a altres col·lectius, com ara persones menors de 35 anys, dones víctimes de violència de gènere, famílies monoparentals amb fills, afectats per situacions catastròfiques o persones divorciades i al corrent de pagament de pensions alimentàries i compensatòries. Els col·lectius de persones grans continua sent prioritari.

En el marc del pla de xoc per fer front al coronavirus, aprovat i consensuat entre tots els grups polítics del ple el passat mes de maig, es va aprovar per majoria absoluta la reducció del 50% del total de la taxa de terrasses per a bars i establiments.

Declaració institucional en motiu de l'orgull LGTBI

Tots els membres del consistori van aprovar un manifest a favor dels drets i les llibertats del col·lectiu LGTBI, coincidint que el passat 28 de juny va ser el dia internacional de l'orgull LGTBI. La regidora d'Igualtat, Roser Montoriol, va llegir-ne la declaració institucional on rebutja, entre d'altres, la sentència del Tribunal Constitucional que prohibeix penjar la bandera irisada, entre d'altres, a les façanes dels edificis públics.

El grup municipal de Junts per Cardona va aprofitar el torn de precs i preguntes per demanr sobre la situació de l'escola de música, els canvis produïts en els darrers dies i pel número d'alumnes que s'han donat de baixa. La regidora d'Educació, Roser Montoriol, va explicar que "la gestió continua corresponent a l'Associació de Mares Musicant", on l'Ajuntament de Cardona també hi te un paper destacat. En aquets sentit, es va exposar que el període de matriculació oficial encara no s'ha obert i que s'ha fet una preinscripció i que s'espera que al setembre, malgrat la situació actual, l'escola sumi nous alumnes.

L'Alcalde, Ferran Estruch, va explicar que en els darrers dies s'ha produït un canvi en la direcció. La directora actual, Anna Camps ha decidit deixar el càrrec. L'Alcalde va fer un agraïment a la seva tasca. El portaveu de Junts per Cardona també va aprofitar per preguntar sobre un nou hivernacle a Segalars, per les places de tècnics a l'Ajuntament o sobre el parc infantil de les colònies Aramburu, entre d'altres.

Per part del grup socialista (PSC Cardona), el portaveu, Ferran Verdejo, va preguntar sobre la climatització del Centre Cívic a La Coromina, a qui l'Alcalde els va respondre que s'està acabant de consensuar la seva necessitat amb les àvies i avis. Verdejo va preguntar sobre diferents reformes que s'havien acordat amb el seu grup al pavelló municipal, i va reclamar l'inici de les obres de reforma dels lavabos públics.