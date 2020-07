Els pobles del Bages sud fan front comú contra les ocupacions «delinqüencials»

Sant Vicenç va acollir ahir la reunió per abordar la problemàtica de les ocupacions conflictives

roger junyent

Els alcaldes dels municipis del Bages sud van acordar unitat d'acció per fer front a les ocupacions conflictives que hi ha als municipis i que, segons van explicar, han anat a l'alça durant el confinament. La intenció és establir un protocol comú per actuar en aquests casos, demanar una reforma legislativa i un canvi de criteri en l'actuació del poder judicial.

Els alcaldes es van reunir ahir a Sant Vicenç de Castellet, municipi on, tal com va recordar la seva alcaldessa, Adriana Delgado, ja fa anys que hi ha presència d'aquest tipus d'okupes. La situació fins i tot ha provocat concentracions de veïns les dues últimes setmanes que es queixen d'aquestes ocupacions que consideren delinqüencials en aquest municipi.

A part de l'alcaldessa i representants dels diferents grups municipals de Sant Vicenç, a la reunió també hi havia l'alcalde de Castellgalí, Cristòfol Gimeno, l'alcaldessa de Marganell, Verònica Hirano, l'alcaldessa de Castellbell i el Vilar, Montse Badia, l'alcalde del Pont de Vilomara, Enric Campàs, l'alcalde de Monistrol de Montserrat, Joan Miguel Rodríguez, i el regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Manresa, Joan Calmet.

Els diferents representants van constatar que les ocupacions de caire conflictiu són presents en tots aquests municipis i que en els darrers mesos la situació ha empitjorat. En aquest sentit van destacar els casos de poblacions com Marganell i Castellgalí, on s'han arribat a ocupar torres i xalets. En els altres municipis, més compactes, en canvi, el problema és principalment en blocs i pisos propietat de grans tenidors. Per aquesta raó, un dels punts en els quals va insistir Delgado és que els propietaris -en general aquests grans tenidors o bancs- denunciïn la situació perquè es puguin eliminar les ocupacions de tipus «delinqüencial».

Delgado va reconèixer que «ens trobem davant una problemàtica complexa, de difícil solució» i també va explicar que la reunió d'ahir «és un punt de partida per coordinar esforços i fer sentir la veu del territori que traslladarem al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats i on faci falta». En aquest sentit va afirmar que demanaran canvis legislatius per dotar d'eines el món local per lluitar contra aquests tipus d'ocupacions.

En la trobada també van acordar traslladar a la fiscalia i als jutges la necessitat que facin una interpretació de la llei que faciliti els desallotjaments en els casos d'ocupacions conflictives.

En la reunió també van decidir crear un grup de treball per poder concretar els «protocols» comuns davant les ocupacions conflictives. El grup estarà coordinat pel Consell Comarcal del Bages. Ahir, la presidenta de l'ens, Estefania Torrente, i el president del consell d'alcaldes també van participar en la reunió amb alcaldes, en la qual també hi havia la delegada del Govern a la Catalunya Central, Alba Camps, i el director general dels serveis territorials del departament d'Interior, Eduard Freixedes.

D'altra banda, Delgado també va destacar la «necessitat de polítiques actives d'habitatge» perquè, segons va dir, «necessitem que hi hagi un mercat de lloguer assequible».

En aquest sentit, l'alcaldessa de Sant Vicenç va insistir de nou als grans propietaris d'immobles perquè els pisos buits «puguin estar al mercat i la gent pugui omplir-los pagant el seu lloguer cor-responent», tot recordant que «no serveix de res que tinguem pisos que estan tancats i les famílies no hi poden accedir».