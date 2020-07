El pont d'accés a Cabrianes es tallarà des de dijous i fins a principi del 2021

Les obres d'ampliació del pont que dona accés directe al nucli de Cabrianes (Sallent) entraran de ple sobre l'estructura a final de la setmana que ve i s'allargaran durant tot el que queda d'any. Serà a partir de dijous vinent quan, finalment, es tancarà al trànsit i ja no es preveu reobrir-lo fins a principi del 2021, quan s'haurà completat l'engrandiment l'eixamplament d'aquesta infraestructura, que forma part de la carretera B-430. Per tant, a partir de dijous els veïns de Cabrianes, i també els treballadors i camions de transport que accedeixin al polígon Berenguer hauran de fer una ruta alternativa pel camí dels Horts i pel nucli urbà de Sallent.

Aquest dijous a la tarda, a peu d'obra, l'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, ha explicat que l'Ajuntament ja ha estat treballant en la implantació de canvis temporals de direccions en alguns vials de Sallent, preveient que el seu nucli urbà haurà d'assumir durant aquest període un creixement important de trànsit, una part important del qual seran camions que van al polígon.

Ribalta ho ha detallat en el decurs d'una visita d'obres que hi han fet el secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín, el director d'Infraestructures de Mobilitat, Xavier Flores, i el director de Transports i Mobilitat, David Saldoni.

Els treballs ja han començat fa unes setmanes, però fins ara s'ha operat al costat del pont, on ahir es treballava sobretot en la finalització d'un gual aigües avall que servirà perquè la maquinària que hi ha de funcionar pugui superar el curs del riu Llobregat.

Un gual que, precisava Xavier Flores, és una obra annexa temporal important «i que també es podrà fer servir si calgués per a qualsevol situació d'emergència». Flores també va destacar del projecte que s'executarà el fet que se n'aprofita tota l'estructura inferior orginal (arcades i alçats), i el que es fa és desmuntar tot el tauler (part superior), que es farà totalment de nou i amb unes dimensions clarament superior a les actuals.

Cal tenir present que el pont no permet el pas de dos vehicles alhora, i no hi ha espai per al pas de vianants amb seguretat. Aquesta opció permet conservar l'estructura actual, que data de la primera meitat del segle XX i és una mostra de la tradició dels primers ponts en arc de formigó armat.

L'obra projectada farà que dobli l'amplada del pont, dels 6 metres actuals als 12 metres previstos, per acabar configurant una calçada de dos carrils i una vorera per al pas de vianants i també de ciclistes, que quedarà situada a la banda sud. A més de l'eixamplament de l'estructura, les obres inclouen la rehabilitació del pont, de 73 metres de longitud, i l'adequació dels trams que hi entronquen.

En total, l'obra abastarà uns 300 metres de longitud de la carretera B-430, que, en aquest àmbit, té un trànsit d'uns 7.200 vehicles diaris.

El secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín, destacava que aquesta és una de les obres «d'envergadura» que té la conselleria en marxa, ja que suposarà una inversió de 3,7 milions d'euros.

Gavín subratllava que és un projecte «que posa de manifest el sentit de la Generalitat d'estar al servei del territori». En aquest sentit, manifestava que l'ampliació del pont d'accés al nucli de Cabrianes té «dos pilars fonamentals: el territorial, ja que contribuirà a una millora de la mobilitat tant de la ciutadania en particular com dels transports públics, i l'econòmic, ja que connecta amb sector d'implantació d'empreses».

El director de Transports i Mobilitat, l'exalcalde sallentí David Saldoni (actualment regidor a l'oposició), també va destacar la importància de potenciar aquests connectors per a una millora de la mobilitat territorial, alhora que es va felicitar per veure que es fa realitat «una obra llargament esperada i que hem empès molt».