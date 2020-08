Dos artistes de Navàs seran dels primers a cobrar pels seus continguts a Tik Tok

Els artistes, coneguts com a Koalitic | Arxiu particular

Una bona dosis d'imaginació, la càmera i objectes quotidians són els ingredients que els germans de Navàs Jordi i Arnau Puig utilitzen per crear fotografies i vídeos que són un fenomen a les xarxes socials amb 20 milions de seguidors que no deixen d'augmentar. Els artistes, coneguts com a Koalitic, seran els primers de l'Estat espanyol a cobrar pels seus continguts a la plataforma TikTok, ja que han estat seleccionats pel programa de Fons per a Creadors de TikTok a Europa que llança la companyia xinesa.





Els navassencs són els primers beneficiaris d'un fons al qual podran optar milers de creadors més. Per aconseguir a aquesta remuneració, els artistes han de complir una sèrie de requisits, com ara tenir més de 10.000 seguidors, comptar amb més de 10.000 visualitzacions en els últims trenta dies i publicar contingut original de forma regular a la plataforma. Unes bases que els creadors compleixen de llarg. A dia d'avui,ja que la plataforma es limita a especificar que les quotes mensuals variaran en funció del contingut.Un dels membres de Koalitic, Arnau Puig, explica a aquest diari la seva satisfacció per ser un dels primers receptors del fons. «La veritat és que estem contents perquè el contingut de qualitat cada vegada es valora més en plataformes com TikTok», apunta. Alhora destaca que els seus treballs audiovisuals «cada vegada interessen més a les empreses i a les grans marques».Els artistes van fer els seus primers passos a la productora Koalitic Visuals, en la qual produïen contingut per diferents empreses de Navàs. Mica en mica però, van començar a difondre per les xarxes fotografies que semblen impossibles a partir d'objectes quotidians, sense utilitzar Photoshop, i mostrant sempre el truc que hi ha al darrere. «A partir de l'estiu de l'any passat, el número de seguidors va pujar com l'escuma i, en aquell moment, vam decidir introduir-nos a la plataforma TikTok», recorda Puig. L'artista està convençut que «aquesta plataforma serà el lloc on molts artistes abocaran els seus continguts de cara al futur».