La CUP i Arran del Moianès organitzen avui unes Jornades Antifeixistes

Organitzacions de l'autoanomenada esquerra independentista del Moianès han organitzat per a avui, festivitat del 12 d'octubre, unes Jornades Antifeixistes a Moià que, segons manifesten, «tenen com a objectiu de refermar el nostre compromís contra el feixisme en un dia de ressonàncies xenòfobes i franquistes, així com ratificar la declaració de Moià poble antifeixista aprovada pel ple Municipal el dia passat més de juliol del 2019».

La jornada s'encetarà al matí amb la pintada col·lectiva d'un mural antifeixista en una de les rotondes d'entrada al poble i, a la tarda, a partir de les cinc i amb sortida des de la plaça de l'Ajuntament, es portarà a terme una ruta de recuperació de la memòria històrica en què es recorreran «espais relacionats amb la lluita contra el feixisme i la repressió franquista».

A les set de la tarda hi ha prevista la projecció d'un documental al Casal seguit d'un cinefòrum «on es parlarà de com és el feixisme actual i com se'l pot combatre tant al carrer com a les institucions».

Aquesta jornada la plantegen les organitzacions convocants, Capgirem Moià-CUP i Arran Moianes, com «una resposta a la manca de compromís de l'Ajuntament: en els acords presos i aprovats per unanimitat per tots els grups municipals, es preveia la celebració d'un acte per declarar públicament Moià com a poble antifeixista, acte que mai va arribar a realitzar-se per la manca d'interès per part del consistori». «Per això», afegeixen, «entomem la tasca de declarar la nostra comarca com a zona antifeixista».