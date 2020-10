L'escola d'adults de Sant Fruitós obre les inscripcions del curs

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha programat per a aquest curs vinent formacions de català i anglès i tallers de memòria i activitats cultural. Les diferents propostes formatives començaran a partir del dia 2 de novembre i l'espai on es faran es determinarà en funció de les persones que s'inscriguin en cadascun dels cursos, per tal de poder garantir totes les mesures de prevenció necessàries.

Pel que fa als cursos de català, se n'ofereixen 2 nivells: intermedi (B2) i suficiència (C1). D'anglès es farà un curs de conversa de nivell iniciació i un d'avançat. La darrera proposta són els tallers de memòria i activitats culturals on es duran a terme diverses activitats per tal d'exercitar la memòria i mantenir al dia els coneixements bàsics d'una manera amena, distreta i divertida. Les inscripcions per a aquests cursos es poden fer a partir d'avui a l'Àrea d'Atenció a les persones (carrer Padró, 74) de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h. Cal demanar cita prèvia trucant al 938788031.