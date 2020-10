La consellera Budó destitueix la delegada territorial del departament a la Catalunya central

​La consellera Meritxell Budó ha destituït aquest migdia la directora territorial de Presidència, Ivet Castaño, que era l'últim càrrec del Departament de Presidència que mantenia la militància al PDeCAT després de l'escessió que es va produir el setembre amb Junts x Catalunya, els seguidors de Carles Puigdemont, dirigits des de la presó de Lledoners per Jordi Sánchez.



La destitució s'ha conegut a través d'una piulada que ha fet la mateixa Ivet Castaño indicant que havia estat destituïda. Ha rebut nombrosos comentaris, un de la que ha de ser candidat del partit, la igualadina Àngels Chacón, que ha situat aquest adeu en "la purga" que està fent el partit.





Avui he estat cessada de les meves responsabilitats de @govern. Satisfeta d'haver exercit la meva feina amb compromís i servei al país i a la seva gent, al costat dels alcaldes/sses de la #CatCentral, dels pobles petits i dl món rural. Seguiré treballant amb determinació pel país — Ivet Castaño (@ivetcastano) October 30, 2020

La destitució, que fonts properes a Ivet Castaño han indicat que s'havia produït sense motius argumentats, ha estat signada per la consellera Meritxell Budó i comunicada per la secretaria general del departament, Meritxell Massó. A l'entorn del PDeCAT, la decisió s'entén com un purga més, similar a la de la consellera Àngels Chacón, que ja ha anunciat la seva voluntat de liderar la propera llista al Parlament.Castaño és militant del PDeCAT i de abans de CiU des del 2008. Llicenciada en químiques havia exercit com a professora de secundària i batxillerat, abans de dedicar-se plenament a la política. Va iniciar-se com a delegada territorial de Governació amb el govern Mas el 2011. Va treballar en el mateix lloc amb Meritxell Borràs , i actualment ho feia vinculada al departament de Presidència, però amb la mateixa feina de donar suport al món local.Fonts del partit demòcrata han indicat que per una banda hi ha tingut a veure el fet que sigui el darrer càrrec de govern que es mantenia com a PDeCAT i, també, que sigui la presidenta de la comarca del Bages , on justament JuntsxCat no ha fet el forat que volia.